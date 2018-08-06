Юный украинский шахматист "потроллил" соперника, отказавшись говорить на русском языке

Мать юного украинского шахматиста Романа Ковальского Анна Ковальская в Фейсбуке сообщила, что ее сын специально отказался от общения на русском языке во время турнира в Румынии. Она рассказала о том, что мальчик демонстративно не стал отвечать на вопросы оппонента из России.

"Сегодня Рома играл с соперником из России, – написала мать шахматиста. – Тот спросил у Ромы: "Какой у тебя рейтинг?". Он ответил на английском: "I don’t understand you". Тот: "Что?".

Рядом сидел молдованин, он сказал русскому: "Он не понимает тебя". Тот: "Как не понимает? Он же из Украины".

После партии Рома сказал мне: "Мама, я так давно мечтал потроллить русских".

Партию он выиграл легко. Если кто-то считает, что это не толерантно – мне все равно".

Запись была опубликована Ковалевской в субботу, 4 августа. За это время она набрала 21 тысячу лайков и 8,5 тысяч репостов.