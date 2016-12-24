Япония и Сингапур претендуют на проведение матча за титул чемпиона мира в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Чемпионским титулом владеет норвежец Магнус Карлсен, который в этом году отстоял его в матче с Сергеем Карякиным, прошедшем в Нью-Йорке.

- Можно уже назвать претендентов - это Япония и Сингапур, идут переговоры, - сказал Илюмжинов. - Я планирую посетить Японию, а потом уже Сингапур. Есть еще третий кандидат - тоже азиатская страна, которая находится рядом. Обе страны, продвинутые в хай-тек-технологиях, претендуют на проведение матча.