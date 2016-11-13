Ян Непомнящий: "Стартовые партии матча между Карякиным и Карлсеном были несодержательными"

Гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что стартовые партии матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном получились несодержательными. По мнению Непомнящего, ни один из соперников не имел явного преимущества.

– По сути, первые партии были довольно несодержательными, поэтому, если отбросить лишнее, то можно просто сказать, что в этом матче количество партий сократилось с 12 до 10, – цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. – Особых событий не было. Есть такое клише, что "соперники обменялись ударами", и оно подходит тут с точностью до наоборот. Даже разведкой боем это назвать тоже сложно. Были какие-то попытки, но довольно вялые пока что. Сложно сказать, кому это на руку.

По сути, преимущества ни у кого не было, или оно было минимальным. В первой партии почти сразу все скатилось к равной позиции, к равному эндшпилю. А во второй партии, как мне кажется, Сергей мог играть более остро, но после размена ферзей стало понятно, что сценарий первой партии повторяется практически с точностью.

Я думаю, что они достаточно неплохо друг друга знают, чтобы присматриваться и осторожничать. Это же не первая их встреча, они играли не раз друг против друга. Я надеюсь, что в дальнейшем партии будут интереснее. Пока такое спокойное, местами скучное течение матча, каких-то фейерверков мы не увидели. Надеюсь, что ситуация изменится к лучшему после выходного, что они изменят стратегию. Сложно выиграть матч, не выиграв ни одной партии, так что стоит все же ждать "потепления".

Напомним, что матч за звание чемпиона мира проходит в Нью-Йорке. Две первые партии завершились вничью, и счет пока равный – 1:1. Третья партия, в которой белыми будет играть Карлсен, состоится в понедельник.