Ян Непомнящий стал победителем шахматного Мемориала Таля

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Израиля Борисом Гельфандом в последнем туре Мемориала Михаила Таля и стал победителем московского турнира. Соревнования проходили в рамках программы Российской шахматной федерации "Шахматы в музеях", а местом проведения турнира был Музей русского импрессионизма на Ленинградском проспекте. Призовой фонд составляет 200 тысяч долларов.

Итоговое положение выглядит следующим образом: Непомнящий (6 очков); Гири (5,5); Аронян, Ананд (по 5); Ли Чао, Свидлер, Мамедьяров, Крамник (по 4,5); Томашевский (3,5); Гельфанд (2).