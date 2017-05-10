Ян Непомнящий: "Китаянка Хоу Ифань – сильный шахматист, скидывать ее со счетов московского "Гран-при" я бы не стал"

Чемпион Европы по шахматам Ян Непомнящий в интервью "Известиям" выразил мнение, что для него не стало сюрпризом участие китайской шахматистки Хой Ифань во втором этап "Гран-при" ФИДЕ-2017. Турнир состоится в Москве с 11 по 21 мая в здании Центрального телеграфа. Соревнование пройдет по швейцарской системе в девять туров. Из 18 гроссмейстеров пять представляют Россию – рекордное число за всю историю турнира. Два победителя серии попадут в число участников турнира претендентов 2018 года, триумфатор которого получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

– В Москву приехала китаянка Хоу Ифань, чей высокий рейтинг позволяет ей – первой среди женщин – участвовать в мужских турнирах чемпионского цикла ФИДЕ. Для вас это сюрприз?

– Вовсе нет. История знает примеры, когда женщины играли наравне с мужчинами. В довоенное время сильно играла Вера Менчикова, на выдающемся уровне выступали сестры Полгар из Венгрии. Одна из них с 15 лет входила в десятку сильнейших, обыгрывала Каспарова и Крамника. Только четыре года назад Юдит отошла от шахмат и переключилась на политику. Сейчас высокие результаты показывает Хоу Ифань. Раньше я стабильно ее обыгрывал, но из последних трех партий смог выиграть только одну и две завершил вничью. Она очень сильный гроссмейстер, и скидывать ее со счетов московского "Гран-при" я бы не стал.

– Как вы думаете, почему все-таки участие женщин в мужских турнирах скорее исключение?

– Мне кажется, что статистически меньше девушек занимаются шахматами. Приведу пример: на чемпионат России приезжает порядка 60–70 мужчин и только 20–25 девушек. Из россиянок повторить путь Ифань может Валентина Гунина. В декабре 2016 года она выиграла лондонский суперрапид, показав фантастический результат.