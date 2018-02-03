Выдвинет ли Россия Илюмжинова в президенты ФИДЕ, решится в мае

3 февраля съезд шахматистов России принял решение определиться с кандидатом в президенты ФИДЕ от России в мае 2018 года. Решение принято большинством голосов делегатов съезда.

Ранее на XIII съезде шахматистов России Кирсан Илюмжинов рассказал о своей подготовке к выдвижению в президенты ФИДЕ и попросил съезд шахматистов России о "моральной поддержке".

В ответ на это Андрей Филатов, избранный сегодня на пост президента РШФ, предложил морально поддержать и Илюмжинова, и Анатолия Карпова. Съезд проголосовал "за". (Александр МУЙЖНЕК)

