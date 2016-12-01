Вторая партия тай-брейка между Карякиным и Карлcеном завершилась вничью

Вторая партия тай-брейка за шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами. Ничья была заключена на 83-м ходу. Шахматистам осталось сыграть две партии на тай-брейке. Если победитель не будет выявлен, то будет назначен блиц.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Нью-Йорке. Действующим чемпионом является Карлсен.

Карлсен – Карякин. Главный тай-брейк XXI века. Live!