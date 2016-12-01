Вторая партия тай-брейка между Карякиным и Карлcеном завершилась вничью

Вторая партия тай-брейка за шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами. Ничья была заключена на 83-м ходу. Шахматистам осталось сыграть две партии на тай-брейке. Если победитель не будет выявлен, то будет назначен блиц.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Нью-Йорке. Действующим чемпионом является Карлсен.
demetrio1977
serewa Комментатор просто разбирается в шахматах. Он - гроссмейстер Сергей Шипов.
00:40
Serg19700
Ошибались оба, но Карлсона было все в руках.
00:36
вперёд Спартак!
Это фарт, который надо использовать!
00:34
мацкент
После этой партии у норвежца должно всё поплыть
00:33
serewa
https://livestream.com/accounts/7928738/events/6546844/player?width=640&height=360&enableInfoAndActivity=true&autoPlay=true&mute=false комментатор огонь просто!
00:33
мацкент
Браво, Сергей!!!)))
00:31
Kirillyurrich
фух...
00:30