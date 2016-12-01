00:23 | ШАХМАТЫ

Вторая партия тай-брейка между Карякиным и Карлcеном завершилась вничью

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Вторая партия тай-брейка за шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами. Ничья была заключена на 83-м ходу. Шахматистам осталось сыграть две партии на тай-брейке. Если победитель не будет выявлен, то будет назначен блиц.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Нью-Йорке. Действующим чемпионом является Карлсен.

Карлсен – Карякин. Главный тай-брейк XXI века. Live!

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КОММЕНТАРИИ (7)
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demetrio1977

serewa Комментатор просто разбирается в шахматах. Он - гроссмейстер Сергей Шипов.

00:40

Serg19700

Ошибались оба, но Карлсона было все в руках.

00:36

вперёд Спартак!

Это фарт, который надо использовать!

00:34

мацкент

После этой партии у норвежца должно всё поплыть

00:33

serewa

https://livestream.com/accounts/7928738/events/6546844/player?width=640&height=360&enableInfoAndActivity=true&autoPlay=true&mute=false комментатор огонь просто!

00:33

мацкент

Браво, Сергей!!!)))

00:31

Kirillyurrich

фух...

00:30

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