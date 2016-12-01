Все 16 чемпионов мира по шахматам

В ночь на четверг Магнус Карлсен защитил свой титул чемпиона мира в поединке с Сергеем Карякиным. Первые 12 классических партий завершились вничью (6:6). А на тай-брейке датчанин вынудил Карякина признать поражение в третьей, несмотря на то, что россиянин играл белыми, и четвертой партиях.

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