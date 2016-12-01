Все 16 чемпионов мира по шахматам

В ночь на четверг Магнус Карлсен защитил свой титул чемпиона мира в поединке с Сергеем Карякиным. Первые 12 классических партий завершились вничью (6:6). А на тай-брейке датчанин вынудил Карякина признать поражение в третьей, несмотря на то, что россиянин играл белыми, и четвертой партиях.
"СЭ" приводит список всех 16-ти, гроссмейстеров, обладавших шахматной короной
ВСЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА
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1. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия) 1886 – 1894
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2. Эммануил Ласкер (Германия) 1894 – 1921
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3. Хосе Рауль Капабланка (Куба) 1921 – 1927
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4. Александр АЛЕХИН (Россия/Франция) 1927 – 1935, 1937 – 1946
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5. Макс Эйве (Голландия) 1935 – 1937
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6. Михаил БОТВИННИК (СССР) 1948 – 1957, 1958 – 1960, 1961 – 1963
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7. Василий СМЫСЛОВ (СССР) 1957 – 1958
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8. Михаил ТАЛЬ (СССР) 1960 – 1961
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9. Тигран ПЕТРОСЯН (СССР) 1963 – 1969
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10. Борис СПАССКИЙ (СССР) 1969 – 1972
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11. Роберт Фишер (США) 1972 – 1975
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12. Анатолий КАРПОВ (СССР) 1975 – 1985
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13. Гарри КАСПАРОВ (СССР/Россия) 1985 – 2000
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14. Владимир КРАМНИК (Россия) 2000 – 2007
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15. Вишванатан Ананд (Индия) 2007 – 2013
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16. Магнус Карлсен (Норвегия) 2013