02:50 | ШАХМАТЫ

Все 16 чемпионов мира по шахматам

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В ночь на четверг Магнус Карлсен защитил свой титул чемпиона мира в поединке с Сергеем Карякиным. Первые 12 классических партий завершились вничью (6:6). А на тай-брейке датчанин вынудил Карякина признать поражение в третьей, несмотря на то, что россиянин играл белыми, и четвертой партиях.

"СЭ" приводит список всех 16-ти, гроссмейстеров, обладавших шахматной короной

ВСЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА

1. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия) 1886 – 1894

2. Эммануил Ласкер (Германия) 1894 – 1921

3. Хосе Рауль Капабланка (Куба) 1921 – 1927

4. Александр АЛЕХИН (Россия/Франция) 1927 – 1935, 1937 – 1946

5. Макс Эйве (Голландия) 1935 – 1937

6. Михаил БОТВИННИК (СССР) 1948 – 1957, 1958 – 1960, 1961 – 1963

7. Василий СМЫСЛОВ (СССР) 1957 – 1958

8. Михаил ТАЛЬ (СССР) 1960 – 1961

9. Тигран ПЕТРОСЯН (СССР) 1963 – 1969

10. Борис СПАССКИЙ (СССР) 1969 – 1972

11. Роберт Фишер (США) 1972 – 1975

12. Анатолий КАРПОВ (СССР) 1975 – 1985

13. Гарри КАСПАРОВ (СССР/Россия) 1985 – 2000

14. Владимир КРАМНИК (Россия) 2000 – 2007

15. Вишванатан Ананд (Индия) 2007 – 2013

16. Магнус Карлсен (Норвегия) 2013
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