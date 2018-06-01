Владимир Путин: "Россия всегда уделяла особое внимание развитию шахмат среди школьников"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 49-х открытых Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций, информирует пресс-служба Кремля.

"Все минувшие годы этот престижный турнир достойно выполняет высокую миссию – содействует популяризации такого замечательного, интеллектуального вида спорта, как шахматы, - говорится в сообщении. - Открывает способных, увлеченных ребят, дает им возможность блеснуть своим талантом, набраться опыта у именитых мастеров.

Подчеркну, в нашей стране развитию шахмат, в том числе среди школьников, всегда уделялось особое внимание. И именно "Белая ладья" стала важным этапом в карьере многих титулованных шахматистов. Помогла им состоятся в любимом деле. Отрадно, что турнир с каждым годом укрепляет свой статус, объединяет все большее количество юных участников из разных стран.

Желаю вам успехов и конечно, самых ярких впечатлений от спортивного праздника и пребывания на Черноморском побережье России"