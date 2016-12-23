Владимир Путин: "Победы Карякина еще впереди"

Президент России Владимир Путин высоко оценил игру Сергея Карякина в матче за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном. После 12 у соперников была ничья. Карякин уступил действующему чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке.

- Карякин играл здорово, просто молодец - начал Путин. - Карлсен - выдающийся гроссмейстер современности, но наш шахматист очень достойно представлял Россию и нашу шахматную школу. Карякин - боец. Я уверен, что его победы еще впереди.