14:30 | ШАХМАТЫ

Владимир Путин: "Победы Карякина еще впереди"

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Президент России Владимир Путин высоко оценил игру Сергея Карякина в матче за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном. После 12 у соперников была ничья. Карякин уступил действующему чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке.

- Карякин играл здорово, просто молодец - начал Путин. - Карлсен - выдающийся гроссмейстер современности, но наш шахматист очень достойно представлял Россию и нашу шахматную школу. Карякин - боец. Я уверен, что его победы еще впереди.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Adro

откровенно, этот ура-патриотизм конкретно задолбал. Карякин провалил матч, который мог выиграть. А теперь его столько же стало, как Исинбаевой и Лопыревой

14:50

механик39

Ну все знает .

14:45

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