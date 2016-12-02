Владимир Путин: "Чемпионат мира по шахматам среди школьников в Сочи повысит интерес к этой игре"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей чемпионата мира по шахматам среди школьников, который проходит в Сочи. Текст направленной в их адрес телеграммы размещен на официальном сайте главы государства.

"Сегодня здесь собрались юные спортсмены из многих стран, – говорится в телеграмме. – Знаю, что все они прошли серьезный отбор, продемонстрировали характер, творческий потенциал, победный настрой и готовы на равных сразиться с сильными и достойными соперниками.

Отмечу, что в России с особым уважением относятся к шахматам, уделяют большое внимание приумножению славных традиций, заложенных нашими выдающимися мастерами. С каждым годом расширяется сеть специализированных секций и кружков, организуются крупные турниры, в том числе международные, главный из которых – Открытые Всероссийские соревнования среди школьных команд "Белая ладья". И потому все больше ребят активно включаются в шахматное движение.

Уверен, проведение чемпионата мира в нашей стране позволит участникам познакомиться с российской шахматной культурой, будет способствовать росту популярности и развитию интереса к этой интеллектуальной игре. И конечно, они обязательно найдут время для знакомства и дружеского общения, смогут прикоснуться к олимпийской истории Сочи.

Желаю вам успехов и спортивной удачи".