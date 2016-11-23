Владимир Малахов: "Если Карлсен продолжит в том же духе, он не выиграет ни одной партии"

Российский гроссмейстер, победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Владимир Малахов выразил мнение, что Магнусу Карлсену нужно изменить стиль игры, иначе он не сможет выиграть у Сергея Карякина ни одной партии. Норвежец уступил россиянину в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Девятая партия состоится в среду.

– Сергей продолжит действовать "вторым номером", от обороны, – приводят "Известия" слова Малахова. – Пока эта тактика приносит результат. Теперь все зависит от Карлсена. Если он справится с психологическими проблемами, и со свежей головой подойдет к оставшимся партиям, то Карякину будет очень тяжело. Пока дебюты норвежца белыми очень сухие. Если он примет решение играть стратегические "рваные" позиции и уйти в это русло, то у него будет шанс. Если он продолжит играть в том же духе, как сейчас, то я не знаю, за счет чего он сможет выиграть хотя бы одну партию.