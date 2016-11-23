Владимир Малахов: "Чувствовалось, что Карлсен не в своей тарелке"

Российский гроссмейстер, победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Владимир Малахов выразил мнение, что норвежец Магнус Карлсен испытывает психологические проблемы. Действующий чемпион уступил Сергею Карякину в восьмой партии матча за мировую шахматную корону после семи ничьих.

– То, что случилось в восьмой партии, вытекало из первых семи. Чувствовалось, что Карлсен не в своей тарелке. – приводят "Известия" слова Малахова. – Если вспомнить два его предыдущих чемпионских матча с Вишванатаном Анандом, то уже к середине матча он уверенно лидировал в счете и ощущал себя довольно комфортно. Тут же он столкнулся с проблемами, особенно в третьей и четвертой партии, не смог реализовать серьезное преимущество. Обычно норвежец за счет своей техники обыгрывает соперников в куда более сложных ситуациях. Партия за партией заканчивались вничью и в середине дистанции у него, видимо, начались психологические проблемы, сомнения, сможет ли он выиграть этот матч. Где-то он перестал верить в свои силы. Этим и продиктовано то, что он так резко играл в восьмой партии. После дебюта была равная позиция, но затем Магнус сделал несколько решений, которые были не совсем оправданы стратегически и в итоге привели к поражению.