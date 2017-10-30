12:05 | ШАХМАТЫ

Владимир Крамник: "Надеюсь, что смогу побороться за победу на турнире на звание чемпиона мира"


Россиянин Владимир Крамник отметил, что благодарен всем причастным к его номинации на турнир претендентов на звание чемпиона мира. Шахматист также выразил надежду, что сможет продемонстрировать достойную игру и побороться за победу.

– Я хотел бы поблагодарить всех причастных к моей номинации на турнир претендентов, – сказал Крамник. – Традиционно к этим соревнованиям приковано внимание всего шахматного мира, и принять участие в нем – вызов для гроссмейстера любого уровня. Надеюсь, я сумею продемонстрировать достойную игру и побороться за победу в турнире.

Напомним, что турнир претендентов на звание чемпиона мира, на котором определится соперник действующего чемпиона мира, Магнуса Карлсена, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Призовой фонд составит 420 тысяч евро.

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Материалы других СМИ
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