Владимир Крамник: "История с отставкой Илюмжинова - какие-то закулисные интриги"

Российский гроссмейстер Владимир Крамник считает историю с отставкой президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова закулисными интригами. По его мнению, сейчас нет необходимости в смене главы организации. Напомним, в конце марта на официальном сайте ФИДЕ появилась информация об отставке Илюмжинова, позже эта информация была опровергнута.

- Я думаю, это какие-то закулисные интриги, - цитирует ТАСС Крамника. - Мне кажется, нужно дождаться выборов и спокойно выбрать нового или старого президента, я не знаю, кто это будет. Причин для такого скандала, который не так давно произошел, абсолютно никаких нет, попытки объяснить это тем, что он не может там управлять организацией – это довольно смешные отговорки. Никто из шахматистов не жалуется.

То, что сейчас происходит, – ФИДЕ выполняет свои обязательства. Может быть, нет такого бурного развития в последние пару лет, но все обязательства выполняются, все турниры проводятся. Мне кажется, нет причин в срочной смене Илюмжинова.