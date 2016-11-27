13:30 | ШАХМАТЫ

Виталий Мутко: "Карякину надо провести решающую партию с Карлсеном, как весь матч"

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Суббота. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН во время 11-й партии матча за мировую корону."Если дойдет до тай-брейка, там шансы Карякина и Карлсена равны"

Вице-премьер правительства Виталий Мутко выразил мнение, что Сергею Карякину во время решающей партии с Магнусом Карлсеном необходимо сохранить ту же концентрацию, что и на протяжении всего матча за шахматную корону.

После 11 партий в матче между россиянином и норвежцем ничья - 5,5:5,5. Решающая партия состоится в понедельник. Карякин будет играть черными.

- Ему надо продолжать так, как он вел весь матч: держаться, быть сконцентрированным, очень внимательным, - приводит ТАСС слова Мутко. - Видно, что он подготовился и играет на равных, и получается очень напряженный матч. Поэтому пусть Сергей просто сохранит концентрацию и внимание.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817349

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сосед дворовского тренера

Ооооооооо...... Наш спортивный моторист "исчо" и в шахматах шарит???

13:47

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