Виталий Мутко: "Карякину надо провести решающую партию с Карлсеном, как весь матч"

Вице-премьер правительства Виталий Мутко выразил мнение, что Сергею Карякину во время решающей партии с Магнусом Карлсеном необходимо сохранить ту же концентрацию, что и на протяжении всего матча за шахматную корону.

После 11 партий в матче между россиянином и норвежцем ничья - 5,5:5,5. Решающая партия состоится в понедельник. Карякин будет играть черными.

- Ему надо продолжать так, как он вел весь матч: держаться, быть сконцентрированным, очень внимательным, - приводит ТАСС слова Мутко. - Видно, что он подготовился и играет на равных, и получается очень напряженный матч. Поэтому пусть Сергей просто сохранит концентрацию и внимание.