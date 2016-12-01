Виталий Мутко: "Карякин достойно сыграл против Карлсена и был близок к победе"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко отметил, что российский гроссмейстер Сергей Карякин достойно провел матч за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена и был близок к победе. По его словам, в тай-брейке необходим огромный опыт.

– Смотрел матч онлайн, – приводит ТАСС слова Мутко. – Тай-брейк – это такая вещь, где необходим огромный опыт. В целом же Сергей сыграл достойно и был близок к победе, приобрел огромный опыт. Надеюсь, что он реализует свои планы и мечты, спасибо ему большое за матч.

Напомним, борьба за мировую шахматную корону между Карякиным и Карлсеном завершилась на тай-брейке. Норвежский гроссмейстер защитил титул чемпиона мира.