12:04 | ШАХМАТЫ

Виталий Мутко: "Карякин достойно сыграл против Карлсена и был близок к победе"

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Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко отметил, что российский гроссмейстер Сергей Карякин достойно провел матч за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена и был близок к победе. По его словам, в тай-брейке необходим огромный опыт.

 
Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

– Смотрел матч онлайн, – приводит ТАСС слова Мутко. – Тай-брейк – это такая вещь, где необходим огромный опыт. В целом же Сергей сыграл достойно и был близок к победе, приобрел огромный опыт. Надеюсь, что он реализует свои планы и мечты, спасибо ему большое за матч.

Напомним, борьба за мировую шахматную корону между Карякиным и Карлсеном завершилась на тай-брейке. Норвежский гроссмейстер защитил титул чемпиона мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3830241

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Странник-777

Именно тот случай, когда лучше жевать, чем трындеть.. Парень родился и вырос на Украине, воспитан им обучен украинской щахматной школой, в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, заслуженный мастер спорта Украины... Представляю сколько говна бы булькало в кремлевской жиже, если бы Карякин победил. Готовились с помпой раздуть щечки плешивому... а не обломилось.

14:33

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