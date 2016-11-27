13:20 | ШАХМАТЫ

Виталий Мутко: "Елисеев мог принести еще много пользы и спорту, и России"

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Юрий ЕЛИСЕЕВ.Смертельный паркур гроссмейстера: почему погиб Юрий Елисеев

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил соболезнования родным и близким погибшего гроссмейстера Юрия Елисеева. По его словам, шахматист мог принести много пользы стране и спорту.

В ночь на воскресенье 20-летний спортсмен скончался, упав с 12-го этажа. Молодой человек пытался перебраться из окна на балкон. Позже стало известно, что Елисеев увлекался паркуром.

- Могу только выразить соболезнования родным и близким, - приводит ТАСС слова Мутко. - Всегда страшно, когда у молодых ребят так трагически обрывается жизнь. Он был очень талантливый, мог принести еще много пользы и спорту, и стране. Очень жаль.

В 2012 году Елисеев стал чемпионом России и мира по шахматам среди юношей до 16 лет. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации он занимал 212-е место (42-е - в России).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817343

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЮКИ

раньше у комуняк была в ходу такая фраза:лучше бы Я разбился вместо тебя!и мы бы единодушно поддержали!

13:44

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