Виталий Мутко: "Елисеев мог принести еще много пользы и спорту, и России"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил соболезнования родным и близким погибшего гроссмейстера Юрия Елисеева. По его словам, шахматист мог принести много пользы стране и спорту.

В ночь на воскресенье 20-летний спортсмен скончался, упав с 12-го этажа. Молодой человек пытался перебраться из окна на балкон. Позже стало известно, что Елисеев увлекался паркуром.

- Могу только выразить соболезнования родным и близким, - приводит ТАСС слова Мутко. - Всегда страшно, когда у молодых ребят так трагически обрывается жизнь. Он был очень талантливый, мог принести еще много пользы и спорту, и стране. Очень жаль.

В 2012 году Елисеев стал чемпионом России и мира по шахматам среди юношей до 16 лет. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации он занимал 212-е место (42-е - в России).