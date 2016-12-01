Вишванатан Ананд: "Карякин был очень близок к завоеванию чемпионства"

Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд выразил мнение, что Сергей Карякин и Магнус Карлсен продемонстрировали выдающуюся игру в матче за мировую шахматную корону. По его словам, россиянин был очень близок к победе.

Напомним, поединок закончился победой норвежца, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

Первая партия. Карякин - Карлсен - 0,5-0,5. Вторая партия. Карлсен - Карякин - 0,5-0,5. Третья партия. Карякин - Карлсен - 0-1. Четвертая партия. Карлсен - Карякин - 1:0.

- Поздравляю Карлсена, - написал Ананд на своей странице в твиттере, - Иногда лучше выждать, чем делать лучшие ходы. Карякин провел отличный матч. Он был очень близок к титулу. Поздравляю с хорошей битвой.