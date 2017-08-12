Вашье-Лаграв выиграл этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе, Карякин - 5-й

В заключительном туре этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе француз Максим Вашье-Лаграв переиграл россиянина Яна Непомнящего. Французский шахматист, игравший белыми фигурами, одержал победу на 49-м ходу и стал победителем этапа.

Также в 9-м туре россиянин Петр Свидлер обыграл американца Фабиано Каруану, россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой, Уэсли Со из США и Вишванатан Ананд из Индии сыграли вничью, а норвежец Магнус Карлсен обыграл Левона Ароняна из Армении.

В итоговой турнирной таблице Вашье-Лаграв расположился на первом месте с 6 очками, Ананд и Карлсен набрали по 5,5 балла, Аронян и Карякин - по 5, Свидлер - 4,5, Каруана - 4, Накамура - 3,5, а Непомнящий и Со - по 3.