Валуев заявил, что не сыграет в шахбокс с Карякиным, если россиянин победит Карлсена

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев заявил, что не будет соперничать с Сергеем Карякиным в шахбоксе в случае победы россиянина в матче за шахматную корону. Перед 12-й партией в поединке между Карякиным и Магнусом Карлсеном счет 5,5:5,5, в 12-й партии россиянин играет черными.

– Ничего я никуда не выйду, – приводит "Р-Спорт" слова Валуева, отвечающего на вопрос о том, сыграет ли он с Карякиным в шахбокс в случае победы россиянина. – Я желаю ему доказать свою профпригодность, он противостоит великому шахматисту, надо это признать. И пожелать просто ему удачи, мы за него все очень переживаем и болеем.

Трансляция 12-й партии матча Карлсен - Карякин