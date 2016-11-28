22:35 | ШАХМАТЫ

Валуев заявил, что не сыграет в шахбокс с Карякиным, если россиянин победит Карлсена

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Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев заявил, что не будет соперничать с Сергеем Карякиным в шахбоксе в случае победы россиянина в матче за шахматную корону. Перед 12-й партией в поединке между Карякиным и Магнусом Карлсеном счет 5,5:5,5, в 12-й партии россиянин играет черными.

– Ничего я никуда не выйду, – приводит "Р-Спорт" слова Валуева, отвечающего на вопрос о том, сыграет ли он с Карякиным в шахбокс в случае победы россиянина. – Я желаю ему доказать свою профпригодность, он противостоит великому шахматисту, надо это признать. И пожелать просто ему удачи, мы за него все очень переживаем и болеем.

Трансляция 12-й партии матча Карлсен - Карякин

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161128/1112925533.html

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