Вадим Звягинцев: "Шансы Карлсена и Карякина в 12-й партии примерно равны"

Гроссмейстер Вадим Звягинцев в преддверии старта 12-й партии матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным подчеркнул, что шансы на успех в этой партии приблизительно равны. Россиянин будет играть черными фигурами.

– В целом, уже сейчас понятно, как сложится партия между Карякиным и Карлсеном. Норвежец однозначно будет играть на победу, а россиянин попытается воспользоваться его ошибками, – отметил Звягинцев.

– Почему?

- Дело в том, что у Сергея больше опыта игры в решающих партиях. Правда, он играет черными. Поэтому очень важно правильно выбрать дебют. Если у него есть какая-то неожиданная идея, то ее стоит применить. Потому что, если Карякин изберет свое прежнее начало, то его игра будет предсказуема и Карлсену будет проще. Правда, говорить тут легче, чем делать. На таком уровне сильно удивить противника сложно. Можно только немного модифицировать свою игру. Но, вне зависимости от дебюта партии, шансы у обоих гроссмейстеров примерно равны. (Ярослав СУСОВ)

"СЭ" проведет трансляцию 12-й партии матча Карлсен - Карякин, начало партии - в 22.00 по московскому времени.

"12-я партия - игра жизни не только Карякина, но и Карлсена"