10:02 | ШАХМАТЫ

В США выставят на аукцион доску, на которой играли Спасский и Фишер

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Шахматная доска, на которой играли Борис Спасский и Роберт Фишер в матче за титул чемпиона мира, будет выставлена на аукцион, сообщает ТАСС. Торги пройдут в Далласе с 17 по 19 ноября. Оценочная стоимость доски составляет 300 долларов. 

Доска вмонтирована в поверхность стола, изготовленного исландскими мастерами уже после соревнования. Как отмечают эксперты аукционного дома Heritage, точно за таким же столом играли Фишер и Спасский. Лот также включает в себя комплект фигур, которые не были использованы в матче 1972 года, часы и два стула. На доске имеются подписи Спасского и Фишера черным маркером, на торги лот выставлен коллекционером из Нью- Йорка, имя которого не разглашается.

На доске было сыграно 7 из 21 партии в 1972 году. Фишер победил и стал первым и на данный момент единственным чемпионом мира - уроженцем США. Ему удалось прервать 24-летнее доминирование советских гроссмейстеров.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3779455

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