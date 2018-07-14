В США уверены, что отстранение Илюмжинова не окажет влияния на шахматный мир

Исполнительный директор шахматной федерации США Кэрол Мейер уверен, что отстранение Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) президента Кирсана Илюмжинова​ не окажет дополнительного влияния на мир шахмат. Заседание по этому вопросу прошло в Цюрихе 23 и 24 июня по инициативе вице-президента Георгиоса Макропулоса.

- ФИДЕ лишила Илюмжинова полномочий еще в апреле 2018 года, хотя и разрешила ему сохранить статус президента. Последние события не окажут дополнительного влияния на шахматный мир, - цитирует "Р-Спорт" Мейера.

ФИДЕ отстранила Илюмжинова от должности президента федерации. Почему это произошло