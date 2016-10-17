В Новосибирске состоялся первый тур Суперфинала чемпионатов России

Первый ход в партии Свидлер – Инаркиев сделал руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, заслуженный мастер спорта СССР по подводному плаванию Сергей Ахапов.

В мужском турнире первую победу одержал Александр Рязанцев, обыгравший "хозяина поля" Дмитрия Бочарова. Соперники разыграли защиту Нимцовича, где черные не успели мобилизовать свои силы. В миттельшпиле белые максимально улучшили положение своих фигур и организовали атаку на короля противника, в то время как черный ферзь застрял на противоположном участке доски. Александр выиграл пешку, получил подавляющее преимущество и вскоре завершил борьбу несложной, но эффектной комбинацией.

Семикратный чемпион России Петр Свидлер начинает турнир с победы над Эрнесто Инаркиевым. Соперники вели дискуссию в "анти-берлине", где шансы белых, организовавших атаку на королевском фланге, выглядели гораздо предпочтительнее. На 18-м ходу чемпион Европы допустил ошибку, после чего Свидлер мог добиться форсированного выигрыша, однако в длинном варианте не нашел решающего продолжения. Преимущество все же осталось на стороне белых. Вскоре на доске произошли трансформации: белые получили ферзя и пешку против двух ладей. Петр аккуратно реализовал свой перевес.

В длительной борьбе (83 хода) проходило петербургское дерби Федосеев – Витюгов. Белые добились определенного перевеса, но позиция была настолько закрытой, что прорваться где-либо казалось непростой задачей. Однако Владимир смог "раскачать" крепость, удачно перегруппировав фигуры, и выиграть пешку. В безнадежной позиции его оппонент сложил оружие.

Вничью завершилась партия между действующим чемпионом России Евгением Томашевским и одним из дебютантов Суперфинала, победителем Высшей лиги Григорием Опариным. Черные успешно решили дебютные проблемы, после чего партия перешла в равный ферзево-ладейный эндшпиль. На 28-м ходу соперники зафиксировали ничью повторением ходов.

Также ничья повторением ходов случилась в партии Кокарев – Яковенко, где черные в "берлине" создали достаточную для равенства контригру на королевском фланге.

Александр Грищук, игравший черными с Алексеем Гогановым, избрал голландскую защиту и постепенно добился перспективной позиции с игрой на королевском фланге. Однако белые упорно защищалась, а черные в какой-то момент, вероятно, сыграли не совсем точно. После этого позиция упростилась, и соперники согласились на ничью в равном эндшпиле с ферзями и разноцветными слонами.

В женском соревновании стартовый тур прошел не без сюрпризов. Так, Дарья Чарочкина нанесла поражение многократной чемпионке страны Валентине Гуниной. В остром разветвлении защиты Нимцовича Валентина пошла на вариант с выигрышем качества, однако ее конь завяз в неприятельском тылу и был уничтожен. Белые получили подавляющий материальный и позиционный перевес. На 33-м ходу Гунина признала свое поражение.

Екатерина Убиенных также обыграла соперницу, превосходящую ее по рейтингу, – Алину Кашлинскую. Шахматистки тоже избрали защиту Нимцовича, где уже в дебютной стадии Алина допустила просмотр, после которого осталась без пешки. Сильнейшая шахматистка Сибири уверенно и красиво реализовала свой материальный перевес.

Александра Костенюк выиграла у Анастасии Боднарук. Игравшая черными экс-чемпионка мира успешно справилась с дебютными проблемами и вскоре перехватила инициативу. В миттельшпиле Александра нанесла симпатичный удар и выиграла пешку. Анастасия упорно защищала эндшпиль без материала, но в итоге после нескольких часов борьбы допустила роковой промах и проиграла.

Ольга Гиря переиграла черными Алису Галлямову. Соперницы вели борьбу в сложном эндшпиле. Белые пожертвовали крайнюю пешку, но не получили за нее достаточной компенсации. В затяжном легкофигурном окончании неточности допускали обе соперницы, однако в итоге Ольга реализовала свое материальное преимущество.

Поединок Натальи Погониной и Александры Горячкиной проходил в позиционном ключе, типичном для каталонского начала, и закономерно прибился к ничейной гавани.

110 ходов продолжалась партия Дарьи Пустовойтовой и Евгении Овод. В миттельшпиле белые имели хорошие шансы на завоевание решающего перевеса, но Дарья прошла мимо сильнейшего продолжения, поэтому вся тяжесть борьбы перенеслась на многофигурный эндшпиль с материальным соотношением: фигура за две пешки у белых. Евгении удалось защитить окончание "ладья против ладьи и коня".

Мужчины

Положение после 1-го тура:

1-3. Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Александр Рязанцев – по 1 очку. 4-9. Александр Грищук, Дмитрий Яковенко, Григорий Опарин, Евгений Томашевский, Дмитрий Кокарев, Алексей Гоганов – по 0,5. 10-12. Эрнесто Инаркиев, Никита Витюгов, Дмитрий Бочаров – по 0.

Пары 2-го тура

Инаркиев – Грищук, Яковенко – Гоганов, Бочаров – Кокарев, Опарин – Рязанцев, Витюгов – Томашевский, Свидлер – Федосеев

Женщины

Положение после 1-го тура:

1-4. Александра Костенюк, Ольга Гиря, Дарья Чарочкина, Екатерина Убиенных – по 1. 5-8. Александра Горячкина, Евгения Овод, Наталья Погонина, Дарья Пустовойтова – по 0,5. 9-12. Валентина Гунина, Алина Кашлинская, Анастасия Боднарук, Алиса Галлямова – по 0.

Пары 2-го тура

Костенюк – Гунина, Кашлинская – Чарочкина, Гиря – Убиенных, Горячкина – Галлямова, Овод – Погонина, Боднарук – Пустовойтова.