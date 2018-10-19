В Москве открывается уникальная выставка

22 октября в Москве, в Музее шахмат на Гоголевском бульваре состоится открытие уникальной выставки шахматных кукол "Персонификация игры".

В работе над экспозицией приняли участие как известные художники-кукольники, так и начинающие мастера. Кукла как символ человека стала для авторов возможностью проникнуть в тайну одной из древнейших и, пожалуй, самой красивой игры в мире – игры в шахматы. Персонифицируя через куклу шахматные фигуры, выводя очеловеченные символы с игрового поля в пространство жизни, художник берет на себя смелость постичь философские взаимосвязи природы человека и природы игры, мужчины и женщины, черного и белого, войны и мира, жизни и смерти, прошлого и будущего.

Основу представленной в Музее шахмат выставки составила коллекция произведений "Про шахматы", созданных группой художников под руководством и при участии ведущего российского художника-кукольника Любови Лукьянчук. В экспозиции также можно увидеть работы других известных художников-кукольников и цифровые полотна художника Константина Худякова. Куратором проекта выступила Александра Худякова.