Угадай исход матча Карлсен - Карякин и выиграй приз!

Внимание, конкурс! "СЭ" проводит розыгрыш шахматных досок с автографом Сергея Карякина.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить несколько условий:

– быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook;

– сделать репост записи о конкурсе;

– ответить на вопросы.

В матче за шахматную корону между чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным после ничьей в противостоянии по итогам 12 партий – 6-6 – будет проведен тай-брейк. И состоится он уже сегодня в Нью-Йорке, начало – в 22.00 по московскому времени.

Для того, чтобы побороться за победу, вам нужно ответить на три вопроса:

1. Кто победит в матче за мировую шахматную корону: Магнус Карлсен или Сергей Карякин?

2. Какой фигурой будет сделан последний ход в матче?

3. Фигуры какого цвета будут у победителя?

ВАЖНО! Ответы на вопросы принимаются только письмом на ящик konkurs@sport-express.ru с темой письма "Шахматный конкурс" и указанием ваших имени и фамилии. Конкурс продлится 30 ноября до 20.00 по московскому времени.