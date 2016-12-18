Уэсли Со стал победителем шахматной серии Grand Chess Tour-2016

Американец Уэсли Со досрочно стал победителем серии Grand Chess Tour. В матче восьмого тура этапа в Лондоне он сыграл вничью с соотечественником Фабиано Каруаной.

В общем зачете Grand Chess Tour до этапа в Лондоне в активе Со было 30 очков. За победу на этапе гроссмейстер получает 13 очков, за второе место - 10, за третье - 8. Поэтому он уже является недосягаемым для ближайших преследователей (Карлсен, не принимающий участия в турнире в Лондоне, имеет 23 очка, Аронян - 21,75 очка, Накамура - 21,5)

Российский гроссмейстер Владимир Крамник в 8-м туре белыми сыграл вничью с голландцем Анишем Гири. Партии Хикару Накамура (США) – Левон Аронян (Армения), а также Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Майкл Адамс (Англия) также завершились вничью. Вишванатан Ананд (Индия) победил Веселина Топалова (Болгария).

Турнирное положение: Со – 5,5 очков; Каруана – 5; Крамник, Ананд, Накамура – 4,5; Аронян, Гири – 4; Адамс, Вашье-Лаграв – 3,5; Топалов – 1.