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13:09 | ШАХМАТЫ

Турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в Берлине

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Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года, информирует World Chess. В соревнованиях примут участие восемь гроссмейстеров мира. 

Россиянин Сергей Карякин гарантировал себе участие как вице-чемпион. Также в турнире сыграют два игрока с наивысшим рейтингом ФИДЕ, два победителя серии "Гран-при", а также два лучших шахматиста Кубка мира. Последнего участника определит компанией World Chess.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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честный человечишко

А ведь мог быть одним из лидеров сборной на домашнем ЧМ... Пусть ждёт ЧМ в Баку. А это доооолго...

13:59