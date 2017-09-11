Турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в Берлине

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года, информирует World Chess. В соревнованиях примут участие восемь гроссмейстеров мира.

Россиянин Сергей Карякин гарантировал себе участие как вице-чемпион. Также в турнире сыграют два игрока с наивысшим рейтингом ФИДЕ, два победителя серии "Гран-при", а также два лучших шахматиста Кубка мира. Последнего участника определит компанией World Chess.