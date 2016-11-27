Тренер Елисеева: "В лице Юрия мы потеряли преданного своему делу спортсмена"

Тренер спортивной школы "Юность Москвы", мастер ФИДЕ Евгений Решетников подчеркнул, что новость о смерти гроссмейстера Юрия Елисеева стала дня него шоком. В ночь на воскресенье 20-летний шахматист скончался, упав с 12-го этажа. Молодой человек пытался перебраться из окна на балкон. Позже стало известно, что Елисеев увлекался паркуром.

- Мы все шокированы. Юрий был все время на виду, - сказал Решетников. - Елисеев пришел к нам в школу в восемь лет. Юра был потрясающим открытым человеком. Мы потеряли настоящего преданного своему делу спортсмена. Он был одним из лучших шахматистов России. Играл за юношескую сборную, у него много наград: он - чемпион России среди юношей, чемпион мира… В апреле в составе команды выиграл Высшую лигу чемпионата страны.

- Как с ним работалось?

- Он очень любил шахматы и на занятия всегда приходил окрыленным: то что-то увидел, то что-то нашел, то решил какую-то задачку, которую непременно должен показать... Заниматься с такими ребятами - одно удовольствие. Это подарок. Мне повезло, такой человек был рядом со мной.

- Как вы узнали о трагедии?

- Мне позвонил наш старший тренер в семь часов утра. Потом зашел в интернет, там уже появились новости. Больно говорить о случившемся.

- Школа как-то поддержит родственников?

- Безусловно. Мы уже созванивались с мамой Юры, выразили поддержку и готовность помочь. (Любовь КОНЯЕВА)