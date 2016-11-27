Тренер Елисеева: "В лице Юрия мы потеряли преданного своему делу спортсмена"

Тренер спортивной школы "Юность Москвы", мастер ФИДЕ Евгений Решетников подчеркнул, что новость о смерти гроссмейстера Юрия Елисеева стала дня него шоком. В ночь на воскресенье 20-летний шахматист скончался, упав с 12-го этажа. Молодой человек пытался перебраться из окна на балкон. Позже стало известно, что Елисеев увлекался паркуром.
- Мы все шокированы. Юрий был все время на виду, - сказал Решетников. - Елисеев пришел к нам в школу в восемь лет. Юра был потрясающим открытым человеком. Мы потеряли настоящего преданного своему делу спортсмена. Он был одним из лучших шахматистов России. Играл за юношескую сборную, у него много наград: он - чемпион России среди юношей, чемпион мира… В апреле в составе команды выиграл Высшую лигу чемпионата страны.
- Как с ним работалось?
- Он очень любил шахматы и на занятия всегда приходил окрыленным: то что-то увидел, то что-то нашел, то решил какую-то задачку, которую непременно должен показать... Заниматься с такими ребятами - одно удовольствие. Это подарок. Мне повезло, такой человек был рядом со мной.
- Как вы узнали о трагедии?
- Мне позвонил наш старший тренер в семь часов утра. Потом зашел в интернет, там уже появились новости. Больно говорить о случившемся.
- Школа как-то поддержит родственников?
- Безусловно. Мы уже созванивались с мамой Юры, выразили поддержку и готовность помочь. (Любовь КОНЯЕВА)
Птицuk
Да уж, какое-то ненормальное увлечение выбрал себе парень. Может ему там будет лучше...
13:35
semenovd
Недоглядели родители, раз не научили избегать смертельных трюков... Он еще наверное дорогу все время только на красный переходил, и дверью не пользовался, только балконом... Куда смотрели друзья, родственники? Раз он так делает не в первый раз... Скалолазы тоже срываются регулярно, альпинисты падают... Мы никогда не можем 100% гарантировать, что тело будет слушаться, координация не откажет, хватит силы, гибкости, выносливости... Но всегда есть риск. И лучше его снизить к минимуму, и жить! А кто будет помогать родителям? Они остались без кормильца в старости. Если человек ДУРАК, то это на всю жизнь. Интеллект - это одно, а жизненная мудрость - совсем другое.
13:22