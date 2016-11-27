Тренер Елисеева сообщил, что погибший шахматист занимался паркуром

Тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия сообщил, что трагически погибший Юрий Елисеев помимо шахмат увлекался паркуром. В ночь на воскресенье 20-летний гроссмейстер скончался, упав с 12-го этажа. Молодой человек пытался перебраться из окна на балкон.

- Это шок, молодой талантливый гроссмейстер, который сейчас был на таком подъеме, - сказал Кобалия. - Юра был чемпионом России и мира в категории до 16 лет, возглавлял юношескую сборную на Олимпиаде до 16 лет. Я его знал с 2011 года, когда стал тренером юношеской сборной. Дважды мы ездили на Олимпиады и дважды становились чемпионами. В той команде были еще Даня Дубов, Володя Федосеев, Елисеев играл на третьей доске. Помню, меня поразило, что хотя обычно люди в команде меняются, Елисеев все время хотел играть и единственный в сборной сыграл вообще без замен. Набрал тогда 8 из 10 очков, то есть уровень был очень высок. А на будущий год он был уже "первой доской"...

- Каким он был человеком?

- Очень самобытным. У Юры и в шахматах, и в жизни был свой путь, и он от него не отступал. Мы с ним на некоторые чисто шахматные вопросы смотрели по-разному, но он упорно отстаивал свою точку зрения. Он во всем пытался докопаться до самой сути. Наверное, именно такие люди двигают теорию вперед.

- Судя по его страничке в социальной сети, он лазил по балконам и ранее. Вы знали что-то об этом опасном увлечении?

- Раньше не знал. Но теперь мне рассказали, что он занимался паркуром. Видимо, это соответствовало его стремлению идти на грани, не знаю... Это в целом страшный год для российских юношеских шахмат. В самом начале года погиб тоже 20-летний Иван Букавшин, теперь вот Юра. И как у Букавшина, у Юры последнее время был большой шахматный подъем, он выиграл Moscow Open. Это были лучшие наши юниоры. Даже не знаю, что тут сказать... (Наталья МАРЬЯНЧИК)