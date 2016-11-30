Первая партия. Карякин (фигуры - белые) - Карлсен - 0,5-0,5. Вторая партия. Карлсен (белые) - Карякин.
Текстовая трансляция тай-брейка
1-я быстрая партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
2-я быстрая партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
3-я быстрая партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
4-я быстрая партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
1-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
2-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
3-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
4-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
5-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
6-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
7-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
8-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
9-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
10-я блиц-партия
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
"Армагеддон"
Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
РЕГЛАМЕНТ ТАЙ-БРЕЙКА
Шахматисты сначала играют четыре партии до 2,5 или 3 очков, набранных одним из участников с контролем в 25 минут основного временного капитала. К нему прибавляется после каждого сделанного хода по 10 секунд. Время, которое участник потратил на обдумывание хода, вычитается из 25 минут. Перерыв между партиями - 10 минут.
Если по итогам четырех партий победитель не выявлен и счет 2-2, то играются две партии блиц с контролем пять плюс три (то есть пять минут основного капитала и три секунды автоматического добавления после каждого сделанного хода). Если счет 1-1, то тогда проводится еще одна серия. Таким образом, может быть сыграно пять блицевых серий.
Если после блица победитель так и не выявлен, проводится армагеддон. Это одна решающая партия, перед которой проводится жеребьевка. Тот, кто ее выигрывает, имеет право выбора: либо играть белыми фигурами с пятью минутами времени, либо черными и с четырьмя минутами. И до 60-го хода никаких временных добавлений нет, а после 60-го – по 3 секунды за ход. Если партия армагеддон завершается вничью, то победителем считается гроссмейстер, который играл черными фигурами.
25stas25
10 минут перерыв между партиями.
23:02
Старый коняга
Вот хоть бы где-нибудь написала, а какой перерыв между партиями тай- брейка? Вот сыграли первую. Через какое время вторая? Час? 20 минут? Или тут же фигуры расставили, местами поменялись и погнали? Нигде не видел такой инфы. А вот сколько партий и временной контроль - это все и так давно знают. Может кто пояснить?
22:30
Наш
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 Nb8 10. Ne2 c5 11. Ng3 Nc6 12. c3 Rb8 13. h3 a5 14. a4 b4 15. Re1 Be6
22:18
Наш
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 Nb8 10. Ne2 c5 11. Ng3 Nc6 12. c3 Rb8 13. h3 a5 14. a4 b4
22:11