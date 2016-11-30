22:00 | ШАХМАТЫ

Трансляция тай-брейка матча
Карлсен - Карякин

Магнус Карлсен vs Сергей Карякин. Тай-брейк. Фото AFP
Магнус Карлсен vs Сергей Карякин. Тай-брейк. Фото AFP
0
0
0
4
"СЭ" предлагает вам следить за тай-брейком, решающими партиями матча за шахматную корону между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!

Первая партия. Карякин (фигуры - белые) - Карлсен - 0,5-0,5. Вторая партия. Карлсен (белые) - Карякин.

Текстовая трансляция тай-брейка

1 2 3 4

1-я быстрая партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

2-я быстрая партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

3-я быстрая партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

4-я быстрая партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

1-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

2-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

3-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

4-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

5-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

6-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

7-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

8-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

9-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

10-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

"Армагеддон"

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

РЕГЛАМЕНТ ТАЙ-БРЕЙКА
Шахматисты сначала играют четыре партии до 2,5 или 3 очков, набранных одним из участников с контролем в 25 минут основного временного капитала. К нему прибавляется после каждого сделанного хода по 10 секунд. Время, которое участник потратил на обдумывание хода, вычитается из 25 минут. Перерыв между партиями - 10 минут.
Если по итогам четырех партий победитель не выявлен и счет 2-2, то играются две партии блиц с контролем пять плюс три (то есть пять минут основного капитала и три секунды автоматического добавления после каждого сделанного хода). Если счет 1-1, то тогда проводится еще одна серия. Таким образом, может быть сыграно пять блицевых серий.
Если после блица победитель так и не выявлен, проводится армагеддон. Это одна решающая партия, перед которой проводится жеребьевка. Тот, кто ее выигрывает, имеет право выбора: либо играть белыми фигурами с пятью минутами времени, либо черными и с четырьмя минутами. И до 60-го хода никаких временных добавлений нет, а после 60-го – по 3 секунды за ход. Если партия армагеддон завершается вничью, то победителем считается гроссмейстер, который играл черными фигурами.

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

25stas25

10 минут перерыв между партиями.

23:02

Старый коняга

Вот хоть бы где-нибудь написала, а какой перерыв между партиями тай- брейка? Вот сыграли первую. Через какое время вторая? Час? 20 минут? Или тут же фигуры расставили, местами поменялись и погнали? Нигде не видел такой инфы. А вот сколько партий и временной контроль - это все и так давно знают. Может кто пояснить?

22:30

Наш

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 Nb8 10. Ne2 c5 11. Ng3 Nc6 12. c3 Rb8 13. h3 a5 14. a4 b4 15. Re1 Be6

22:18

Наш

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 Nb8 10. Ne2 c5 11. Ng3 Nc6 12. c3 Rb8 13. h3 a5 14. a4 b4

22:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ