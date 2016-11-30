"СЭ" предлагает вам следить за тай-брейком, решающими партиями матча за шахматную корону между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!

Первая партия. Карякин (фигуры - белые) - Карлсен - 0,5-0,5. Вторая партия. Карлсен (белые) - Карякин.

Текстовая трансляция тай-брейка

РЕГЛАМЕНТ ТАЙ-БРЕЙКА

Шахматисты сначала играют четыре партии до 2,5 или 3 очков, набранных одним из участников с контролем в 25 минут основного временного капитала. К нему прибавляется после каждого сделанного хода по 10 секунд. Время, которое участник потратил на обдумывание хода, вычитается из 25 минут. Перерыв между партиями - 10 минут.

Если по итогам четырех партий победитель не выявлен и счет 2-2, то играются две партии блиц с контролем пять плюс три (то есть пять минут основного капитала и три секунды автоматического добавления после каждого сделанного хода). Если счет 1-1, то тогда проводится еще одна серия. Таким образом, может быть сыграно пять блицевых серий.

Если после блица победитель так и не выявлен, проводится армагеддон. Это одна решающая партия, перед которой проводится жеребьевка. Тот, кто ее выигрывает, имеет право выбора: либо играть белыми фигурами с пятью минутами времени, либо черными и с четырьмя минутами. И до 60-го хода никаких временных добавлений нет, а после 60-го – по 3 секунды за ход. Если партия армагеддон завершается вничью, то победителем считается гроссмейстер, который играл черными фигурами.