Трансляция 9-й партии матча Карлсен - Карякин

"СЭ" предлагает вам следить за 9-ой партией матча за шахматную корону между Магнусем Карлсеном и Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. При помощи нее вы сможете отследить все партию и не упустить ни одного ключевого момента. Счет в матче – 4,5 на 3,5 в пользу российского претендента.