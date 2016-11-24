00:15 | ШАХМАТЫ

Трансляция 9-й партии Карлсен - Карякин. Как это было

Магнус КАРЛСЕН и Сергей КАРЯКИН. Фото REUTERS
Магнус КАРЛСЕН и Сергей КАРЯКИН. Фото REUTERS
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"СЭ" предлагает вам следить за 9-ой партией матча за шахматную корону между Магнусем Карлсеном и Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. При помощи нее вы сможете отследить все партию и не упустить ни одного ключевого момента. Счет в матче – 4,5 на 3,5 в пользу российского претендента.

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КОММЕНТАРИИ (68)
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03:59

Алексей Х

Avon151281 Не вижу спасения у норика.Похоже Карякин увеличивает отрыв =========== Я так и не увидел, где там было поражение? Кроме упущенного шанса выиграть качество на 33 ходе слоном на а4

03:47

Алексей Х

ничья же...но Карякин не идет на размен...хм

03:38

Восставший из пепла

Белый ферзь и черный король в связке

03:04

Восставший из пепла

почему белые не ходили сf6???

03:03

Schiko

Здесь же еще вопрос психологии плюс кто лучше физически готов...Карякин ничем не рискует а повозить пару часов можно...глядишь и получиться что

02:43

Schiko

Сейчас после сf6 не все так просто

02:41

Упёртый русский

Рыба стоит, к сожалению. Но - лучшая партия Сергея в матче.

02:32

Упёртый русский

Рыба стоит. Но - лучшая партия Карякина в матче.

02:29

Alassendill

ну понятно что надо играть на победу, но если размен был бы там сразу ничья. хотя и эта позиция не лучше..

02:29

Avon151281

Меняться не стал,значит чего то все таки задумал

02:27

Avon151281

На ничью играет..Жаль

02:25

Alassendill

а вот это получше будет

02:25

Alassendill

если заберет пешку, то потеряет инициативу, похоже на ничью.

02:24

Гаттузо зол!

Нет нельзя ее брать, т.к. потом шах ферзем , а потом еще шах по линии А с потерей слона....

02:23

Schiko

Похоже ничья

02:23

Alassendill

+ пешка но сдвоенная, тяжко будет

02:20

Гаттузо зол!

Можно пешечкой подкрепиться на на Н-7

02:19

Schiko

нет контроль только что прошли

02:17

Avon151281

Белый слон встает на эту же диагональ и все,мне кажется.

02:16

Гаттузо зол!

Че там Карлсон еще не в цейтноте?

02:16

Alassendill

в центр поля без прикрытия да еще и слоном... хотя другого выхода и нет

02:13

Avon151281

Интересно,сейчас согласится на поражение или будет дергаться

02:13

Schiko

се5

02:12

Avon151281

Не вижу спасения у норика.Похоже Карякин увеличивает отрыв

02:10

Andruxaraf

Век воли не видать, лошадью ходи!

02:09

Alassendill

я думаю Карлсен это увидит))

02:08

Гаттузо зол!

Шах слоном и забирать ладью

02:06

Гаттузо зол!

А отступать-то особо некуда.

02:04

Гаттузо зол!

Оооо замес пошел. Действительно взял пешку слоном. Видимо что-то видит вдалеке.

02:02

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Материалы других СМИ