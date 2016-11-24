Трансляция 9-й партии Карлсен - Карякин. Как это было

"СЭ" предлагает вам следить за 9-ой партией матча за шахматную корону между Магнусем Карлсеном и Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. При помощи нее вы сможете отследить все партию и не упустить ни одного ключевого момента. Счет в матче – 4,5 на 3,5 в пользу российского претендента.
sd23rg
Ребят, подруга недавно посоветовала одно средство, с помощью которого изменилась вся жизнь. Секс по пару часов, а от девушек отбоя нет, причем действует в любом возрасте и состоянии. Советую всем - https://vk.cc/5PtZ6G
03:59
Алексей Х
Avon151281 Не вижу спасения у норика.Похоже Карякин увеличивает отрыв =========== Я так и не увидел, где там было поражение? Кроме упущенного шанса выиграть качество на 33 ходе слоном на а4
03:47
Алексей Х
ничья же...но Карякин не идет на размен...хм
03:38
Восставший из пепла
Белый ферзь и черный король в связке
03:04
Восставший из пепла
почему белые не ходили сf6???
03:03
Schiko
Здесь же еще вопрос психологии плюс кто лучше физически готов...Карякин ничем не рискует а повозить пару часов можно...глядишь и получиться что
02:43
Schiko
Сейчас после сf6 не все так просто
02:41
Упёртый русский
Рыба стоит, к сожалению. Но - лучшая партия Сергея в матче.
02:32
Упёртый русский
Рыба стоит. Но - лучшая партия Карякина в матче.
02:29
Alassendill
ну понятно что надо играть на победу, но если размен был бы там сразу ничья. хотя и эта позиция не лучше..
02:29
Avon151281
Меняться не стал,значит чего то все таки задумал
02:27
Avon151281
На ничью играет..Жаль
02:25
Alassendill
а вот это получше будет
02:25
Alassendill
если заберет пешку, то потеряет инициативу, похоже на ничью.
02:24
Гаттузо зол!
Нет нельзя ее брать, т.к. потом шах ферзем , а потом еще шах по линии А с потерей слона....
02:23
Schiko
Похоже ничья
02:23
Alassendill
+ пешка но сдвоенная, тяжко будет
02:20
Гаттузо зол!
Можно пешечкой подкрепиться на на Н-7
02:19
Schiko
нет контроль только что прошли
02:17
Avon151281
Белый слон встает на эту же диагональ и все,мне кажется.
02:16
Гаттузо зол!
Че там Карлсон еще не в цейтноте?
02:16
Alassendill
в центр поля без прикрытия да еще и слоном... хотя другого выхода и нет
02:13
Avon151281
Интересно,сейчас согласится на поражение или будет дергаться
02:13
Schiko
се5
02:12
Avon151281
Не вижу спасения у норика.Похоже Карякин увеличивает отрыв
02:10
Andruxaraf
Век воли не видать, лошадью ходи!
02:09
Alassendill
я думаю Карлсен это увидит))
02:08
Гаттузо зол!
Шах слоном и забирать ладью
02:06
Гаттузо зол!
А отступать-то особо некуда.
02:04
Гаттузо зол!
Оооо замес пошел. Действительно взял пешку слоном. Видимо что-то видит вдалеке.
02:02