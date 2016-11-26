"СЭ" предлагает вам следить за 11-й партией матча за шахматную корону между чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!
Счет в матче – 5–5. Сегодня Карякин играет белыми фигурами.
результаты опроса
1026 чел.
GuruChess
Мне пора спать) в понедельник 28-го!)
02:01
GuruChess
Друзья, поправка! 12-ая партия начнётся во вторник 29 ноября 2016 в 22:00 МСК!
01:54
GuruChess
Друзья, всех ждём завтра на трансляцию 12-двенадцатой, решающей партии!
01:36
$n10nep$
Что-то мне кажется в концовке Сергей немного изменил себе ил не изменил))
01:30
$n10nep$
poimeyu sergio все на mail в шахматы играть 01:28 =========== на mail тока нуб играют))
01:30
баламошка
Печалька.
01:30
вилли
))
01:30
poimeyu sergio
все на mail в шахматы играть
01:28
Гаттузо зол!
Да ничья.
01:27
Упёртый русский
На фе3 с разменом ф бьёт на е3, ле3, крф2, лд3, ле2, лс3, ле5 - рыба. Везде рыба, так то, если не ошибаться грубо...
01:26
GuruChess
На 34-ом ходу 11-одиннадцатая партия между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным закончилась в ничью!
01:26
GuruChess
Ничья!
01:25
poimeyu sergio
31...Qd2! и всё
01:25
GuruChess
Друзья, а не ошибка ли 31.с4?? Очень сильно смотрится ход 31...Qd2!!
01:24
Avon151281
Как же теперь эта проходная пешка мешает Карлсену)
01:24
$n10nep$
Если Ф2, то ниья вечным шахом?
01:23
poimeyu sergio
чёрный ферзь на d2
01:23
Avon151281
Красиво
01:23
GuruChess
Карякин не стал брать пешку b5, сделал шах и погнал пешку на c4!
01:22
Гаттузо зол!
Сыграл через шах, а потом двинул пешку
01:22
Гаттузо зол!
Надо брать мне кажется пешку на б-5 ,а потом ферзем на с-4 и создать мощный конгломерат с возможным продвижением своей пешки
01:21
poimeyu sergio
я бы пешку на d5
01:20
GuruChess
Магнус отогнал ферзя 29...Re6
01:18
Гаттузо зол!
Сейчас начнется замес!
01:17
GuruChess
Ну да, логично, раз ферзь чёрных уступил место, Карякин занял поле c6!
01:15
Avon151281
Не,ладья бы осталась.Но все равно плохой размен
01:15
$n10nep$
Сильный ход кстати...
01:15
вилли
Каспаров чемпион, тогда ладья ест ферзя с шахом) и выигрывает ход
01:14
Упёртый русский
Ферзь ц6, надо Магу на ничью соскакивать...
01:14
Восставший из пепла
почему Фа2, а не Фе3 с разменом???
01:13