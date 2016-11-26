22:00 26 ноября | ШАХМАТЫ

Трансляция 11-й партии матча
Карлсен - Карякин. Как это было

Сергей КАРЯКИН vs Магнус КАРЛСЕН. Фото AFP
Сергей КАРЯКИН vs Магнус КАРЛСЕН. Фото AFP
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"СЭ" предлагает вам следить за 11-й партией матча за шахматную корону между чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!

Счет в матче – 5–5. Сегодня Карякин играет белыми фигурами.

результаты опроса
1026 чел.
Кто победит в матче за шахматную корону?
Сергей Карякин
47.0%
Магнус Карлсен
53.0%
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КОММЕНТАРИИ (232)
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GuruChess

Мне пора спать) в понедельник 28-го!)

02:01

GuruChess

Друзья, поправка! 12-ая партия начнётся во вторник 29 ноября 2016 в 22:00 МСК!

01:54

GuruChess

Друзья, всех ждём завтра на трансляцию 12-двенадцатой, решающей партии!

01:36

$n10nep$

Что-то мне кажется в концовке Сергей немного изменил себе ил не изменил))

01:30

$n10nep$

poimeyu sergio все на mail в шахматы играть 01:28 =========== на mail тока нуб играют))

01:30

баламошка

Печалька.

01:30

вилли

))

01:30

poimeyu sergio

все на mail в шахматы играть

01:28

Гаттузо зол!

Да ничья.

01:27

Упёртый русский

На фе3 с разменом ф бьёт на е3, ле3, крф2, лд3, ле2, лс3, ле5 - рыба. Везде рыба, так то, если не ошибаться грубо...

01:26

GuruChess

На 34-ом ходу 11-одиннадцатая партия между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным закончилась в ничью!

01:26

GuruChess

Ничья!

01:25

poimeyu sergio

31...Qd2! и всё

01:25

GuruChess

Друзья, а не ошибка ли 31.с4?? Очень сильно смотрится ход 31...Qd2!!

01:24

Avon151281

Как же теперь эта проходная пешка мешает Карлсену)

01:24

$n10nep$

Если Ф2, то ниья вечным шахом?

01:23

poimeyu sergio

чёрный ферзь на d2

01:23

Avon151281

Красиво

01:23

GuruChess

Карякин не стал брать пешку b5, сделал шах и погнал пешку на c4!

01:22

Гаттузо зол!

Сыграл через шах, а потом двинул пешку

01:22

Гаттузо зол!

Надо брать мне кажется пешку на б-5 ,а потом ферзем на с-4 и создать мощный конгломерат с возможным продвижением своей пешки

01:21

poimeyu sergio

я бы пешку на d5

01:20

GuruChess

Магнус отогнал ферзя 29...Re6

01:18

Гаттузо зол!

Сейчас начнется замес!

01:17

GuruChess

Ну да, логично, раз ферзь чёрных уступил место, Карякин занял поле c6!

01:15

Avon151281

Не,ладья бы осталась.Но все равно плохой размен

01:15

$n10nep$

Сильный ход кстати...

01:15

вилли

Каспаров чемпион, тогда ладья ест ферзя с шахом) и выигрывает ход

01:14

Упёртый русский

Ферзь ц6, надо Магу на ничью соскакивать...

01:14

Восставший из пепла

почему Фа2, а не Фе3 с разменом???

01:13

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Материалы других СМИ