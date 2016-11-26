22:00 | ШАХМАТЫ

Трансляция 11-й партии матча
Карлсен - Карякин

Сергей КАРЯКИН vs Магнус КАРЛСЕН. Фото AFP
Сергей КАРЯКИН vs Магнус КАРЛСЕН. Фото AFP
0
0
0
28

"СЭ" предлагает вам следить за 11-й партией матча за шахматную корону между чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!

Счет в матче – 5–5. Сегодня Карякин играет белыми фигурами.

результаты опроса
1026 чел.
Кто победит в матче за шахматную корону?
Сергей Карякин
47.0%
Магнус Карлсен
53.0%
0
0
0
28
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (28)
Войти, чтобы оставить комментарий

Каспаров чемпион

Думаю, речь не о g3, а о том, чтобы сдвоить ладьи по линии f

23:00

GuruChess

Магнус может прикрыть от белой ладьи поле g3, походив слоном на e5.

22:57

вилли

ладью, по ходу, выводит на e1

22:55

Каспаров чемпион

Ход, конечно, нужный, чтобы ввести в игру ладью A1

22:55

GuruChess

Сергей не стал форсировать события и сделал выжидающий ход слоном на d2.

22:53

Каспаров чемпион

Думаю,будет нагнетать - Лf3

22:52

GuruChess

А будет ли Сергей менять ферзей на поле e6? Это может уменьшить атакующий потенциал белых.

22:49

Каспаров чемпион

Но нет, конечно. Магнус подтягивает ладью, чтобы защитить пешку h7

22:49

GuruChess

Магнус сыграл 16...Rae8! Он планирует после размена пешек вывести свою ладью на g6, чтобы защитить своего короля и начать контратаку.

22:47

Leonid Spartanskiy

справа в челюсть - вроде рановато...

22:47

Каспаров чемпион

Пойдет на e5, тогда Сергей, действительно, начнет подтягивать ладью на f3 с угрозой g3

22:47

Каспаров чемпион

Дух Таля вселился в Сергея :)

22:42

GuruChess

Карлсену пока можно не боятся слона белых на h6. Он может закрыть центр, походив e5!

22:41

GuruChess

Сергей выбирает активное продолжение 16.f5!

22:39

GuruChess

Сдвоенная пешка Магнса ни чуть не портит его позицию.

22:38

Каспаров чемпион

f5, открывая путь слону на h6

22:37

Каспаров чемпион

Думаю, дело не в ладье, а в угрозе f5, открывая путь слону на h6

22:34

GuruChess

Карякин может продолжить развитие слоном на d2.

22:34

GuruChess

Карлсен может походить ферзём на d7, прекрыв своё слабое место g7.

22:32

GuruChess

Магнус задумался на 10 минут.

22:29

GuruChess

Что дальше? Ладью на g3 и поставить мат Магнусу?!)

22:26

GuruChess

Сергей продолжает давление на короля чёрных. Активно поставил ферзя на g4!

22:25

GuruChess

После 15-го хода у обоих соперников крепкая позиция без особых слабостей.

22:21

GuruChess

14. f4! Сергей начал атаку на королевском фланге! Магнус ответил контроатакой на ферзевом - с5!

22:20

GuruChess

Основную дебютную линию прервал Сергей Карякин, сыграв на 8-ом ходу a3.

22:19

GuruChess

В дебюте соперники разыграли Испанскую партию: Закрытый вариант (C84).

22:18

GuruChess

Добрый вечер, дорогие друзья. Началась 11-ая партия. Сергей Карякин играет бклыми.

22:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ