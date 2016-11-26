"СЭ" предлагает вам следить за 11-й партией матча за шахматную корону между чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!

Счет в матче – 5–5. Сегодня Карякин играет белыми фигурами.