"СЭ" предлагает вам следить за 11-й партией матча за шахматную корону между чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!
Счет в матче – 5–5. Сегодня Карякин играет белыми фигурами.
результаты опроса
1026 чел.
Каспаров чемпион
Думаю, речь не о g3, а о том, чтобы сдвоить ладьи по линии f
23:00
GuruChess
Магнус может прикрыть от белой ладьи поле g3, походив слоном на e5.
22:57
вилли
ладью, по ходу, выводит на e1
22:55
Каспаров чемпион
Ход, конечно, нужный, чтобы ввести в игру ладью A1
22:55
GuruChess
Сергей не стал форсировать события и сделал выжидающий ход слоном на d2.
22:53
Каспаров чемпион
Думаю,будет нагнетать - Лf3
22:52
GuruChess
А будет ли Сергей менять ферзей на поле e6? Это может уменьшить атакующий потенциал белых.
22:49
Каспаров чемпион
Но нет, конечно. Магнус подтягивает ладью, чтобы защитить пешку h7
22:49
GuruChess
Магнус сыграл 16...Rae8! Он планирует после размена пешек вывести свою ладью на g6, чтобы защитить своего короля и начать контратаку.
22:47
Leonid Spartanskiy
справа в челюсть - вроде рановато...
22:47
Каспаров чемпион
Пойдет на e5, тогда Сергей, действительно, начнет подтягивать ладью на f3 с угрозой g3
22:47
Каспаров чемпион
Дух Таля вселился в Сергея :)
22:42
GuruChess
Карлсену пока можно не боятся слона белых на h6. Он может закрыть центр, походив e5!
22:41
GuruChess
Сергей выбирает активное продолжение 16.f5!
22:39
GuruChess
Сдвоенная пешка Магнса ни чуть не портит его позицию.
22:38
Каспаров чемпион
f5, открывая путь слону на h6
22:37
Каспаров чемпион
Думаю, дело не в ладье, а в угрозе f5, открывая путь слону на h6
22:34
GuruChess
Карякин может продолжить развитие слоном на d2.
22:34
GuruChess
Карлсен может походить ферзём на d7, прекрыв своё слабое место g7.
22:32
GuruChess
Магнус задумался на 10 минут.
22:29
GuruChess
Что дальше? Ладью на g3 и поставить мат Магнусу?!)
22:26
GuruChess
Сергей продолжает давление на короля чёрных. Активно поставил ферзя на g4!
22:25
GuruChess
После 15-го хода у обоих соперников крепкая позиция без особых слабостей.
22:21
GuruChess
14. f4! Сергей начал атаку на королевском фланге! Магнус ответил контроатакой на ферзевом - с5!
22:20
GuruChess
Основную дебютную линию прервал Сергей Карякин, сыграв на 8-ом ходу a3.
22:19
GuruChess
В дебюте соперники разыграли Испанскую партию: Закрытый вариант (C84).
22:18
GuruChess
Добрый вечер, дорогие друзья. Началась 11-ая партия. Сергей Карякин играет бклыми.
22:18