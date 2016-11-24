Трансляция 10-ой парти матча Карлсен - Карякин. Как это было

"СЭ" предлагает вам следить за 10-ой партией матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. При помощи нее вы сможете отследить все партию и не упустить ни одного ключевого момента. Счет в матче – 5 – 4 в пользу российского претендента. Сегодня Карякин играет черными фигурами.