Трансляция 10-ой парти матча Карлсен - Карякин. Как это было

"СЭ" предлагает вам следить за 10-ой партией матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. При помощи нее вы сможете отследить все партию и не упустить ни одного ключевого момента. Счет в матче – 5 – 4 в пользу российского претендента. Сегодня Карякин играет черными фигурами.
GuruChess
Сергей Карякин сдался! Поздравляем Магнуса Карлсена с победой!
04:42
Алексей Х
Ничья 5-5 в матче...увы...
04:29
GuruChess
А дальше, например, так! Красота просто: 62. Rxg6 Rxd3 63. Nxd3 Rc3 64. Rf6 Ne7 65. Nf4 Rxf3 66. Nd5 Rxf6 67. exf6 Nxd5 68. f7!
04:05
Новороссия
Лошадью ходи! Я говорю, ходи лошадью!
03:43
GuruChess
56...Rhh7?? грубейшая ошибка! Теперь срочно b5 нужно!
03:43
Schiko
Слабое место как раз е6...а как на а6 сыграешь получишь в6 и ладья с защиты е спокойно переходит на размен и ничья
03:22
sergepiter
вилку пешкой на ж4
03:18
GuruChess
Слабое место у чёрных это поле c6. Белым нужно корректно выстроить свои фигуры и сделать выпад пешкой на а6! После чего выигрыш - дело техники.
03:14
Schiko
А мне кажется здесь ничья...
03:05
sergepiter
малыш и карлсон блиать ахаха)))
02:53
sergepiter
говорят, что если импортный шашист щас не ступит, тут чистая победа его. Надо ему пешки двигать фпирет смело, лошади не трогать. А нашему щас надо сцать и ждать ошибки карлсона
02:52
Schiko
Да похоже в 12 партии Магнусон сыграет все в атаку
02:37
П_о_в_а_р
sergepiter лошадью ходи! -------------------------- +100500. Второй матч подряд тупит.(((
02:32
NF
Забавно, СЭ. Понадобился почти десяток игр, чтобы на сайте уже, практически, в конце матча появилось онлайн-сопровождение, и тол ько лишь после победы Карякина. Ведущее издание, однако...
02:21
sergepiter
да говорю лошадью ходи!
02:18
sergepiter
лошадью ходи!
02:17
Messir
Держись, Сергей!
01:28
Упёртый русский
Комп Фоминых и Глейзерова показал форсированную ничью после 20 ... Конь бьет на ф2. Но оба не увидели, нервничают, вроде все не сложно.
00:56
GuruChess
19. Кd2 было бы сильнее обмена, а так игра переходит в ничейное русло.
00:29
ioan
МАГНУС-ЧЕМПИОН!
00:28
Упёртый русский
А5 возможно ходить не стоило. Магнус может а4 ходом там все зафиксировать , сыграть д4 , раз меняться на е5 и поставить на ц 4 коня. Фланг будет слабоват...
00:24
GuruChess
18...Сe6? подарок от Карякина? Вскрыть линию f хочет.
00:24
GuruChess
Или же сначала не допустить продвижения на a5? Слон на b3 стоит не плохо.
00:19
GuruChess
А у Магнуса, думаю есть приличный ответ в виде конт-удара в центре на d4.
00:17
martys
А почему нельзя сходит слоном на г4?
00:16
GuruChess
17...a5! в атаку пошёл Сергей.
00:14
Упёртый русский
Конь ж6 - профилактика против плана с ф4. Нормально все, хорошо пока наш катает.
00:13
Упёртый русский
Потом заканчивать развитие, вскрывать линию в центре, менять ладьи и фиксировать ничью. Карлсену ориентироваться на ф4 остаётся. Пока нормально всё, может, только чуть по-приятнее у белых.
00:01
GuruChess
Карслен быстро убрал своего слона, а вот Карякин опять в раздумьях. 10 минут
23:58 24 ноября
Форте пьяный
Что-то с Гнусом не то о о.....топчется,топчется на месте .
23:57 24 ноября