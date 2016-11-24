22:00 24 ноября | ШАХМАТЫ

Трансляция 10-ой парти матча Карлсен - Карякин. Как это было

Магнус КАРЛСЕН и Сергей КАРЯКИН. Фото AFP
Магнус КАРЛСЕН и Сергей КАРЯКИН. Фото AFP
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"СЭ" предлагает вам следить за 10-ой партией матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. При помощи нее вы сможете отследить все партию и не упустить ни одного ключевого момента. Счет в матче – 5 – 4 в пользу российского претендента. Сегодня Карякин играет черными фигурами.

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КОММЕНТАРИИ (36)
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GuruChess

Сергей Карякин сдался! Поздравляем Магнуса Карлсена с победой!

04:42

Алексей Х

Ничья 5-5 в матче...увы...

04:29

GuruChess

А дальше, например, так! Красота просто: 62. Rxg6 Rxd3 63. Nxd3 Rc3 64. Rf6 Ne7 65. Nf4 Rxf3 66. Nd5 Rxf6 67. exf6 Nxd5 68. f7!

04:05

Новороссия

Лошадью ходи! Я говорю, ходи лошадью!

03:43

GuruChess

56...Rhh7?? грубейшая ошибка! Теперь срочно b5 нужно!

03:43

Schiko

Слабое место как раз е6...а как на а6 сыграешь получишь в6 и ладья с защиты е спокойно переходит на размен и ничья

03:22

sergepiter

вилку пешкой на ж4

03:18

GuruChess

Слабое место у чёрных это поле c6. Белым нужно корректно выстроить свои фигуры и сделать выпад пешкой на а6! После чего выигрыш - дело техники.

03:14

Schiko

А мне кажется здесь ничья...

03:05

sergepiter

малыш и карлсон блиать ахаха)))

02:53

sergepiter

говорят, что если импортный шашист щас не ступит, тут чистая победа его. Надо ему пешки двигать фпирет смело, лошади не трогать. А нашему щас надо сцать и ждать ошибки карлсона

02:52

Schiko

Да похоже в 12 партии Магнусон сыграет все в атаку

02:37

П_о_в_а_р

sergepiter лошадью ходи! -------------------------- +100500. Второй матч подряд тупит.(((

02:32

NF

Забавно, СЭ. Понадобился почти десяток игр, чтобы на сайте уже, практически, в конце матча появилось онлайн-сопровождение, и тол ько лишь после победы Карякина. Ведущее издание, однако...

02:21

sergepiter

да говорю лошадью ходи!

02:18

sergepiter

лошадью ходи!

02:17

Messir

Держись, Сергей!

01:28

Упёртый русский

Комп Фоминых и Глейзерова показал форсированную ничью после 20 ... Конь бьет на ф2. Но оба не увидели, нервничают, вроде все не сложно.

00:56

GuruChess

19. Кd2 было бы сильнее обмена, а так игра переходит в ничейное русло.

00:29

ioan

МАГНУС-ЧЕМПИОН!

00:28

Упёртый русский

А5 возможно ходить не стоило. Магнус может а4 ходом там все зафиксировать , сыграть д4 , раз меняться на е5 и поставить на ц 4 коня. Фланг будет слабоват...

00:24

GuruChess

18...Сe6? подарок от Карякина? Вскрыть линию f хочет.

00:24

GuruChess

Или же сначала не допустить продвижения на a5? Слон на b3 стоит не плохо.

00:19

GuruChess

А у Магнуса, думаю есть приличный ответ в виде конт-удара в центре на d4.

00:17

martys

А почему нельзя сходит слоном на г4?

00:16

GuruChess

17...a5! в атаку пошёл Сергей.

00:14

Упёртый русский

Конь ж6 - профилактика против плана с ф4. Нормально все, хорошо пока наш катает.

00:13

Упёртый русский

Потом заканчивать развитие, вскрывать линию в центре, менять ладьи и фиксировать ничью. Карлсену ориентироваться на ф4 остаётся. Пока нормально всё, может, только чуть по-приятнее у белых.

00:01

GuruChess

Карслен быстро убрал своего слона, а вот Карякин опять в раздумьях. 10 минут

23:58 24 ноября

Форте пьяный

Что-то с Гнусом не то о о.....топчется,топчется на месте .

23:57 24 ноября

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