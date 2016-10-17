Трамп и Клинтон заинтересовались приглашением на матч Карлсена и Карякина

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон заинтересованы в посещении матча за титул чемпиона мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным. Поединок между норвежцем и россиянином состоится с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке. Ранее президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов пригласил Клинтон и Трампа на игру.

- Традиционно первые лица государств приходят на открытие шахматных матчей - например, в Сочи это был Владимир Путин, - цитирует "Р-Спорт" президента компании-организатора поединка Илью Мерензона. - К тому же и Дональд Трамп, и Хиллари Клинтон из Нью-Йорка. Естественно, мы направили им приглашения. А надо понимать, что открытие чемпионского матча проходит через сутки после окончания выборов. И мы рассчитываем, что оба кандидата рассмотрят наши приглашения и придут. И я не удивлюсь, если открытие матча за мировую шахматную корону станет первым официальным мероприятием для нового президента США. Я знаю, что они с интересом отнеслись к приглашению, и надеюсь, что по результатам выборов серьезно его рассмотрят.