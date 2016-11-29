09:20 | ШАХМАТЫ

Торстейн Бае: "Удивлен осторожностью Карлсена"

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Норвежский шахматист Торстейн Бае признался, что его удивила быстрая ничья в 12-й партии матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. После 12 партий счет в противостоянии равный – 6:6.

– Я удивлен подобной осторожностью Магнуса, – цитирует NRK Бае. – У меня нет никаких мыслей по этому поводу. Мы предполагали жесткую борьбу. Она оказалась более плотной, чем можно было ждать, исходя из позиций в рейтинге. Но ясно, что Карякин больше впечатлил, если учесть предматчевые прогнозы.

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