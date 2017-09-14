Свидлер и Федосеев - в четвертьфинале Кубка мира

Российские шахматисты Петр Свидлер и Владимир Федосеев вышли в 1/4 финала Кубка мира. В матчах 1/8 финала они победили китайца Бу Сянчжи и израильтянина Максима Родштейна соответственно.

Евгений Наер уступил в 1/8 финала Рихарду Раппорту из Венгрии, а Александр Грищук - французу Максиму Вашье-Лаграву.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира:

СВИДЛЕР (Россия) - Вашье-Лаграв (Франция)

Иванчук (Украина) - Аронян (Армения)

Со (США) - ФЕДОСЕЕВ (Россия)

Раппорт (Венгрия) - Дин Лижэнь (Китай)