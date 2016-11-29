"Спорт-Экспресс" покажет решающий тай-брейк матча Карлсен - Карякин. Подключайтесь!

В матче за шахматную корону между чемпионом Магнусем Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным после ничьей в противостоянии по итогам 12 партий – 6-6 – будет проведен тай-брейк. И состоится он уже завтра в Нью-Йорке, начало – в 22.00 по московскому времени.

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КАК ПРОЙДЕТ ТАЙ-БРЕЙК

Четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход.

Если по итогам тай-брейка счет остается равным, то играются две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход и далее при необходимости еще четыре мини-матча в блиц из двух партий.

Если десять партий не выявят победителя, то играется так называемый "армагеддон" – решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные – четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, причем ничья трактуется в пользу черных.

Карлсен является двукратным чемпионом мира по быстрым шахматам (2014, 2015) и двукратным чемпионом мира по блицу (2009, 2014). Карякин – чемпион мира по быстрым шахматам (2012).