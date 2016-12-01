Следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Азии

Следующий матч за мировую шахматную корону пройдет в одной из азиатских стран. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

– Есть два претендента – назвать не могу. Объявлен будет на президентском совете FIDE весной следующего года. Но представители оргкомитетов, желающих провести матч в 2018 году, сегодня были в Нью-Йорке, – цитирует ТАСС Илюмжинова.

В ночь на четверг норвежец Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира, обыграв россиянина Сергея Карякина на тай-брейке – 3:1 (общий счет – 9:7). Встреча прошла в Нью-Йорке.