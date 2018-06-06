Шахрияр Мамедьяров: "Мы с Карякиным ни о чем не договаривались"

Норвежский шахматист Магнус Карлсен заявил, что не будет удивлен, если россиянин Сергей Карякин и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров заранее договорились сыграть вничью. Речь идет о матче на супертурнире в Ставангере. Мамедьяров отверг эти предположения и сказал, что эта партия не была договорной.

– Иногда мы действительно можем о чем-то договориться. Это происходит не в каждом турнире, – цитирует Chess.com Мамедьярова. – Иногда, когда ты не в настроении и играешь против черных, нормально о чем-то договориться, но для спорта и зрителей лучше, чтобы шла настоящая борьба.