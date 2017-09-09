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17:52 | ШАХМАТЫ

Шахматисту Ковалеву засчитано поражение за отказ переодеть шорты


Шахматист из Канады Антон Ковалев получил поражение в матче 3-го круга Кубка мира против израильтянина Максима Родштейна, сообщает Chess News. Причина необычная - неявка на партию после отказа переодеть шорты. Первые две два круга он провел в шортах и даже обыграл экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда. Сегодня же к нему подошел главный арбитр и потребовал одеться в соответствии с дресс-кодом. 

Ковалев покинул игровую зону и не вернулся обратно. После 15 минут отсутствия ему засчитано поражение, и Родштейн вышел в следующий раунд без борьбы. При этом сам шахматист говорил, что переодеться ему не во что. Он не взял другой одежды, потому что не планировал задержаться на турнире надолго.

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