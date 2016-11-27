Сергей Яновский: "Смерть Елисеева шокирует, он был светлым и одаренным шахматистом"

Главный тренер спортивной сборной России Сергей Яновский подчеркнул, что трагическая гибель молодого и талантливого гроссмейстера Юрия Елисеева стала шоком. По его словам, спортсмен был светлым человеком и неординарным шахматистом, который мог достичь больших высот.

20-летний гроссмейстер погиб в ночь на воскресенье в Москве. Он пытался перебраться из окна на балкон 12-го этажа, но сорвался.

Елисеев был чемпионом мира среди кадетов 2012 года, а также чемпионом России по классическим шахматам среди игроков в возрасте до 16 лет. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) молодой гроссмейстер занимал 212-е место.

- Я очень хорошо знал Юрия, он был очень талантливым шахматистом, очень светлым мальчиком, его всегда любили в коллективе, - приводит "Р-Спорт" слова Яновского. - При этом совершенно самобытным - Юра всегда искал необычные пути во всем, необычные решения были ему очень свойственны. Он был одним из самых талантливых молодых гроссмейстеров России. Это очень тяжелая утрата, и совершенно не находится слов, когда такие молодые люди уходят в расцвете сил, настолько не укладывается в голове. Все шахматисты просто шокированы, это удар, который никак нельзя понять.

И при этом Юра был бескорыстным человеком, очень любящим шахматы. И какой-то прагматизм, свойственный его ровесникам, которые иногда свой талант стараются воплотить в определенные материальные блага, у него отсутствовал, он был готов бесплатно играть за свои команды. Материальные блага для него находились на втором месте, он очень любил искусство и красоту шахмат.

Еще мальчиком его всегда тянуло показать свое бесстрашие и куда-нибудь залезть. Но не до такой степени экстрима, а в разумных пределах. Забраться, например, на высоту двух метров, пройти по краю, показать, что он совершенно не боится высоты. Юрий был очень самобытен, и такая демонстрация бесстрашия всегда была ему присуща.

Такие люди иногда могут выстрелить на очень высокий уровень. Мне казалось, что какого-то потолка для него просто нет, потому что он был очень самобытным и ярким шахматистом, и если он попадет в благоприятную обстановку и найдет свой путь дальнейшего совершенствования, то он может очень сильно прибавить и войти в олимпийскую сборную России. И, возможно, даже бороться за высшие шахматные достижения.

Юрий был очень одаренным мальчиком и уже хорошо себя реализовавшим, но продолжавшим усиливаться. Во всех его решениях были явно видны самобытность и поиски собственного пути, он отвергал какие-то готовые рецепты. И во всем этом Юрий выделялся своей яркой индивидуальностью. А люди с такими качествами иногда могут достичь очень больших высот. Потому что всегда индивидуальный подход в поиске новых путей всегда более ценен, чем следование готовым рецептам.