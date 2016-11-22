13:30 | ШАХМАТЫ

Сергей Смагин: "Уход Карлсена с пресс-конференции связан с ошибкой организаторов"

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Вице-президент шахматной федерации Москвы Сергей Смагин высказал мнение о том, что уход Карлсена с пресс-конференции после поражения от Сергея Карякина в 8-й партии матча за мировую шахматную корону связан с ошибкой организаторов. Смагин также отметил, что настоящая борьба начинается только сейчас.

– Насколько я понял, Карлсен пришел на пресс-конференцию первым, – приводит ТАСС слова Смагина. – Карякина в этот момент поздравляли, и норвежец счел, что его задержали, его по-человечески можно понять. Думаю, это накладка организаторов, никто не ожидал такой развязки, и они были не на высоте. В поражении Карлсен может винить только себя, такое ощущение, будто он верил, что не может проиграть.

Такой ледяной душ заставит его многое изменить в своей игре. Победа Карякина важна, но нужно довести дело до конца. Настоящий матч начинается только сейчас.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3803077

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Продавец воздуха

По моему, Карлсен реально психанул. Остальное (мол, организаторы не доработали и т.п.) - жалкая попытка оправдаться. Если бы так повёл себя любой российский спортсмен тут же начали бы говорить о неотёсанных русских, которые не могут соблюдать правил. И штраф ему, и штраф. А то и снятие пол-очка.

14:06

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