Сергей Смагин: "Уход Карлсена с пресс-конференции связан с ошибкой организаторов"

Вице-президент шахматной федерации Москвы Сергей Смагин высказал мнение о том, что уход Карлсена с пресс-конференции после поражения от Сергея Карякина в 8-й партии матча за мировую шахматную корону связан с ошибкой организаторов. Смагин также отметил, что настоящая борьба начинается только сейчас.

– Насколько я понял, Карлсен пришел на пресс-конференцию первым, – приводит ТАСС слова Смагина. – Карякина в этот момент поздравляли, и норвежец счел, что его задержали, его по-человечески можно понять. Думаю, это накладка организаторов, никто не ожидал такой развязки, и они были не на высоте. В поражении Карлсен может винить только себя, такое ощущение, будто он верил, что не может проиграть.

Такой ледяной душ заставит его многое изменить в своей игре. Победа Карякина важна, но нужно довести дело до конца. Настоящий матч начинается только сейчас.

