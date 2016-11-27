Сергей Смагин: "У Карякина и Карлсена не было ни одного шанса на победу"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин отметил, что Сергей Карякин и Магнус Карлсен провели 11-ю партию матча за звание чемпиона мира так, что ни один из них не имел реальных шансов на победу. 11-я партия между россиянином и норвежцем завершилась на 34-м ходу вничью. Счет в матче остался равным - 5,5:5,5. В понедельник состоится 12-я партия, в которой Карякин будет играть черными. Если после нее счет останется равным, победитель матча будет выявлен на тай-брейке.

- Сергей разыграл совершенно безобидный дебют - видимо, он хотел очень крепко сыграть, чтобы вообще не было никакого риска, - приводит "Р-Спорт" слова Смагина. - Но удивительно, что даже в такой пресной позиции Карлсен умудрился найти какие-то ресурсы. И хотя партия не отклонялась от равенства, в один момент показалось, что если Карякин будет играть неточно, то черные могут завладеть инициативой. Но Сергей молодец, в ответственный момент он не стал поддаваться разным соблазнам, увидел достаточно четкий план, при котором он ничем не рискует, и пришел в нужную позицию.

Ни в один из моментов у соперников не было реальных шансов на победу. Это была крепкая, хорошая, качественная партия, с внутренней интригой. Карлсен сейчас воодушевлен, его игра заметно улучшилась по сравнению с первой половиной матча, и он постарается сделать все, чтобы не доводить дело до тай-брейка. За счет психологического напора - в последней партии он будет использовать все ресурсы, чтобы победить.

Потому что игра на отбой чревата большими проблемами при нечетких действиях. Но выиграть по заказу намного сложнее, чем сделать ничью. Когда идут форсированные варианты, Сергей четче ориентируется и лучше оценивает позицию. А когда у него есть выбор между неясными предложениями, он порой ошибается. Ему надо стремиться к ясным позициям - они у него получаются великолепно. Но стремиться - одно, а даст ли это сделать соперник?