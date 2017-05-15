Сергей Смагин: "Свидлер за счет запаса прочности может хорошо выступить на "Гран-при" ФИДЕ"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин выразил уверенность в том, что гроссмейстер Петр Свидлер играет с запасом прочности, что может помочь ему успешно выступить на втором этапе серии "Гран-при" ФИДЕ, который проходит в столице России.

Шахматист набрал два очка из трех и на 0,5 балла отстает от лидера турнира китайца Динь Лиженя, с которым встречается в понедельник.

- Свидлер вчера обыграл очень такого неприятного игрока, как Харикришну, в непростой, счетной борьбе, - приводит "Р-Спорт" слова Смагина. - Петр хорошо был наигран на недавнем клубном чемпионате России, и, судя потому, что он в последнее время получает хорошие позиции по дебюту, мне кажется, что у него есть необходимый запас прочности, чтобы показать высокий результат.

Собеседник агентства назвал негативным итогом стартового отрезка турнира потерю шансов на высокое место у россиян Яна Непомнящего и Эрнесто Инаркиева, набравших 1 и 0,5 очка соответственно.

- Первый и не очень приятный вывод после трех туров - Ян Непомнящий и Эрнесто Инаркиев практически потеряли шансы на победу, - продолжил Смагин. - И если они выйдут хотя бы на пятьдесят процентов, то будет здорово. И второй - Александр Грищук, видимо, так сильно заболел, что его перспективы в турнире неясны. Но, может быть, после выхода из болезненного состояния он сможет сделать ставку на финиш, поскольку он очень волевой человек и на чемпионате России показал, что в шахматном отношении у него все в порядке.

Если же оценивать Динь Лиженя, то он показывает хорошую игру, много считает, молод и ему хватает энергии на всю партию. Он очень даже неплох, и нет оснований думать, что он провалится - потому что играет вполне прилично. И такие турниры, где не суперплотный состав, а где есть, за кого зацепиться, он обожает. И если его далеко отпустить, то догнать будет непросто.