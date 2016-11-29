Сергей Смагин: "Шансы Карякина на тай-брейке стопроцентно не хуже"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин выразил мнение, что короткая ничья в 12-й партии матча за шахматную корону в США между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным понятна. При этом он подчеркнул: характер развития событий на доске не поддается логическому объяснению. Партия продолжалась менее 40 минут. Счет матча после 12 партий с классическим контролем времени стал 6:6. Победитель будет определен на тай-брейке в среду.

– Ничья в этой партии была самым вероятным результатом, но совершенно неожидаем характер ничьи, – приводит "Р-Спорт" слова Смагина. – Никто не думал, что Карлсен вообще не станет играть. Интересно дождаться пресс-конференции – если Карлсен заболел, как пишут некоторые, то тогда все понятно. В таком состоянии играть даже равные позиции в таком матче смерти подобно. У меня есть только такое единственное объяснение. Но, собственно говоря, для российских болельщиков это уже не так важно. Главное – то, что Сергей решил ключевую задачу и вышел на тай-брейк. И в этой ситуации, особенно в рапиде, шансы Карякина стопроцентно не хуже, они равны. Единственное – судьбу матча Сергею надо решать в быстрых шахматах, не доводя дело до блица.