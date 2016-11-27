Сергей Смагин: "Рапид - главное оружие Карякина против Карлсена"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин отметил: в случае ничейного исхода в 12-й партии матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном главным оружием россиянина должен стать рапид. По его словам, именно рапид дал Сергею возможность играть на турнире претендентов, а потом и с Карлсеном.

– С моей точки зрения, блиц Карлсен играет получше Сергея, а в рапиде шансы абсолютно равные, – приводит ТАСС слова Смагина. – Трудно предсказать, но думаю, что Сергею нужно искать свои шансы в рапиде. По всей статистики и результатам Карлсен играет блиц значительнее сильнее, чем Сергей, поэтому Карякину нужно в первых четырех партиях рапида попробовать добиться результата, тем более рапид у Сергея – шахматное оружие. Он и на Кубке мира много партий рапида выиграл, что и дало ему возможность играть на турнире претендентов, а потом и с Карлсеном.

Теперь перед Сергеем колоссально трудная задача – сделать ничью и не проиграть в последней важнейшей партии. Трудно сказать, какую тактику изберет Карлсен. Думаю, рисковать он не будет, и нас ждет тай-брейк.

